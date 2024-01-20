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Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
Российские войска в зоне спецоперации за прошедшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию "IRIS-T" производства Германии и 20 беспилотников,... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T14:53
2024-01-20T14:53
2024-01-20T15:15
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне спецоперации за прошедшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию "IRIS-T" производства Германии и 20 беспилотников, сообщили в Минобороны.Российскими средствами ПВО сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск в ЛНР, Богдановка и Белогоровка в ДНР, а также в Казачьих Лагерях и Голой Пристани Херсонской области. Кроме того, был поражен один реактивный снаряд HIMARS.За прошедшую неделю российские истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ. За этот период было уничтожено 274 беспилотных летательных аппарата противника.Утром 20 января ВСУ снова атаковали Брянскую область – силами ПВО был сбит украинский беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что это произошло над Клинцовским районом области.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в центре Севастополя – что происходитРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, himars, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВО
Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию производства Германии
14:53 20.01.2024 (обновлено: 15:15 20.01.2024)