https://crimea.ria.ru/20240120/strelba-v-tsentre-sevastopolya---chto-proiskhodit-1134339493.html

Стрельба в центре Севастополя – что происходит

Стрельба в центре Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Стрельба в центре Севастополя – что происходит

В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T11:41

2024-01-20T11:41

2024-01-20T11:47

севастополь

михаил развожаев

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне военные проводили учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте.В четверг нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии