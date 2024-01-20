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Стрельба в центре Севастополя – что происходит
Стрельба в центре Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Стрельба в центре Севастополя – что происходит
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T11:41
2024-01-20T11:41
2024-01-20T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне военные проводили учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте.В четверг нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
Стрельба в центре Севастополя – что происходит
В Севастополе военные проводят учебные стрельбы
11:41 20.01.2024 (обновлено: 11:47 20.01.2024)