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Стрельба в центре Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Стрельба в центре Севастополя – что происходит
Стрельба в центре Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Стрельба в центре Севастополя – что происходит
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T11:41
2024-01-20T11:47
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Накануне военные проводили учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте.В четверг нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, вооруженные силы россии
Стрельба в центре Севастополя – что происходит

В Севастополе военные проводят учебные стрельбы

11:41 20.01.2024 (обновлено: 11:47 20.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами. Тренировки продлятся в течение дня", – объяснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Накануне военные проводили учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте.
В четверг нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".
Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские корабли уничтожали мины в Черном море
Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотВооруженные силы России
 
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