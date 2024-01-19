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Снова громко в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Снова громко в Севастополе – что происходит
Снова громко в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Снова громко в Севастополе – что происходит
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T12:08
2024-01-19T12:17
севастополь
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города.Накануне нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФУчения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко
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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии
Снова громко в Севастополе – что происходит

В Севастополе военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте

12:08 19.01.2024 (обновлено: 12:17 19.01.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в Севастополе – это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте", – объяснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города.
Накануне нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".
Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаАрмия и флотВооруженные силы России
 
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