https://crimea.ria.ru/20240119/snova-gromko-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1134314076.html

Снова громко в Севастополе – что происходит

Снова громко в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Снова громко в Севастополе – что происходит

В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T12:08

2024-01-19T12:08

2024-01-19T12:17

севастополь

михаил развожаев

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города.Накануне нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФУчения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии