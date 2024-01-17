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Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко
Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко
Российские военные в среду проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T09:24
2024-01-17T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в среду проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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черноморский район, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко

Учения Минобороны РФ проходят в Черноморском районе Крыма – районные власти

09:24 17.01.2024 (обновлено: 09:31 17.01.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в среду проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная.

"17 января учения Минобороны РФ на территории Черноморского района до 12:00", – написала в Telegram-канале Бесфамильная.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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