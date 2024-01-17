https://crimea.ria.ru/20240117/ucheniya-minoborony-v-chernomorskom-rayone-kryma-snova-gromko-1134249744.html

Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко

Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Учения Минобороны в Черноморском районе Крыма: снова громко

Российские военные в среду проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T09:24

2024-01-17T09:24

2024-01-17T09:31

черноморский район

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крым

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безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Российские военные в среду проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.

https://crimea.ria.ru/20240111/vybit-chernomorskiy-flot-iz-kryma-voennyy-ekspert-otsenil-plany-kieva-1134113124.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, вооруженные силы россии