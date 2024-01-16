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Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
Экипаж сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота провел учения в морских полигонах Черного моря. Как сообщает Отдел информационного обеспечения ЧФ,... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T11:09
2024-01-16T11:09
2024-01-16T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Экипаж сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота провел учения в морских полигонах Черного моря. Как сообщает Отдел информационного обеспечения ЧФ, моряки отрабатывали применение оружия и средств радиоэлектронной борьбы при ведении боя с надводным кораблем противника.После экипаж "Пытливого" продолжил выполнять задачи по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах торгового судоходства от угроз со стороны Украины.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном мореКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореБомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
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Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
Моряки сторожевого корабля "Пытливый" провели учения в Черном море
11:09 16.01.2024 (обновлено: 11:13 16.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Экипаж сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота провел учения в морских полигонах Черного моря. Как сообщает Отдел информационного обеспечения ЧФ, моряки отрабатывали применение оружия и средств радиоэлектронной борьбы при ведении боя с надводным кораблем противника.
"Моряки провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям, отработали применение средств радиоэлектронной борьбы для отражения ракетных ударов противника, а также провели тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля", – сказано в сообщении.
После экипаж "Пытливого" продолжил выполнять задачи по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах торгового судоходства от угроз со стороны Украины.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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