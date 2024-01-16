https://crimea.ria.ru/20240116/raketnye-udary-v-more-otrazhali-voennye-moryaki-chf-1134220866.html

Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ

Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФ

Экипаж сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота провел учения в морских полигонах Черного моря. Как сообщает Отдел информационного обеспечения ЧФ,... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T11:09

2024-01-16T11:09

2024-01-16T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Экипаж сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота провел учения в морских полигонах Черного моря. Как сообщает Отдел информационного обеспечения ЧФ, моряки отрабатывали применение оружия и средств радиоэлектронной борьбы при ведении боя с надводным кораблем противника.После экипаж "Пытливого" продолжил выполнять задачи по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах торгового судоходства от угроз со стороны Украины.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном мореКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореБомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника

крым

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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