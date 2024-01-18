https://crimea.ria.ru/20240118/aviatsiya-i-beregovye-raketnye-kompleksy-chf-otrabotali-udary-po-protivniku-1134278906.html

Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику

Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику

Экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T10:04

2024-01-18T10:04

2024-01-18T10:04

чф рф (черноморский флот российской федерации)

авиация

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В тренировках приняли участие экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион". После разведки и обнаружения условных морских и береговых целей по противнику были нанесены условные удары.Накануне экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий. Тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАСтрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит

https://crimea.ria.ru/20240116/pochemu-sozdanie-neytralnogo-flota-v-chernom-more-nevozmozhno--ekspert-1134222839.html

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чф рф (черноморский флот российской федерации), авиация, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости