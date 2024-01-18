https://crimea.ria.ru/20240118/aviatsiya-i-beregovye-raketnye-kompleksy-chf-otrabotali-udary-po-protivniku-1134278906.html
Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
Экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T10:04
2024-01-18T10:04
2024-01-18T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.В тренировках приняли участие экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион". После разведки и обнаружения условных морских и береговых целей по противнику были нанесены условные удары.Накануне экипажи кораблей противоминной обороны Черноморского флота отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий. Тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары в море отражали военные моряки ЧФЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАСтрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит
https://crimea.ria.ru/20240116/pochemu-sozdanie-neytralnogo-flota-v-chernom-more-nevozmozhno--ekspert-1134222839.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), авиация, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, новости
Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
Боевые расчеты "Бал" и "Бастион" с авиацией ЧФ отработали ракетные удары по противнику