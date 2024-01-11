https://crimea.ria.ru/20240111/strelba-po-aviatsii-v-zalive-azovskogo-morya-chto-proiskhodit-1134112087.html

Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит

Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит

В Ейском районе Краснодарского края в четверг пройдут учения с боевой стрельбой по средствам авиации. Об этом сообщает администрация района в своем... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T11:13

2024-01-11T11:13

2024-01-11T11:13

ейск

краснодарский край

учения

армия и флот

общество

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131378913_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_34d572430eeaf6f363b971cbb370f173.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ейском районе Краснодарского края в четверг пройдут учения с боевой стрельбой по средствам авиации. Об этом сообщает администрация района в своем Telegram-канале.Село Воронцовка находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Предыдущие учения с применением боеприпасов там проводились 25 декабря 2023 года.10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма, в вечернее время. Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 8 января экипажи отработали уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров противника. Были выполнены дневные и ночные стрельбы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе громко - что происходитВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямРакетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма

ейск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ейск, краснодарский край, учения, армия и флот, общество, безопасность, новости