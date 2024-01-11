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Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит
Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит
В Ейском районе Краснодарского края в четверг пройдут учения с боевой стрельбой по средствам авиации. Об этом сообщает администрация района в своем... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T11:13
2024-01-11T11:13
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ейском районе Краснодарского края в четверг пройдут учения с боевой стрельбой по средствам авиации. Об этом сообщает администрация района в своем Telegram-канале.Село Воронцовка находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Предыдущие учения с применением боеприпасов там проводились 25 декабря 2023 года.10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма, в вечернее время. Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 8 января экипажи отработали уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров противника. Были выполнены дневные и ночные стрельбы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе громко - что происходитВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямРакетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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ейск, краснодарский край, учения, армия и флот, общество, безопасность, новости
Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит

В Ейском районе Кубани военные тренируются в боевой стрельбе по авиации в четверг

11:13 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения военных России на полигоне
Учения военных России на полигоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ейском районе Краснодарского края в четверг пройдут учения с боевой стрельбой по средствам авиации. Об этом сообщает администрация района в своем Telegram-канале.
"11 января в течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходит тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации. На этот период будет запрещен проход людей на территорию. Соблюдайте спокойствие", - призывают местные власти.
Село Воронцовка находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Предыдущие учения с применением боеприпасов там проводились 25 декабря 2023 года.
10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма, в вечернее время.
Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 8 января экипажи отработали уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров противника. Были выполнены дневные и ночные стрельбы.
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ЕйскКраснодарский крайУченияАрмия и флотОбществоБезопасностьНовости
 
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