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Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма
Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма
Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота тренируются поражать цели с берегов Крыма. Об этом сообщили в отделе информационного... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T11:06
2023-12-30T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота тренируются поражать цели с берегов Крыма. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."…расчеты противокорабельных ракетных комплексов флота проводят тренировки по нанесению ударов по назначенным целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов", – говорится в сообщении.По словам командира стартовой батареи с позывным Олимп, с начала проведения СВО его дивизион находится в постоянной боевой готовности."Мы всегда готовы к применению нашего оружия. Уже почти два года мной лично было нанесено порядка 30 ракетных ударов по укрепленным позициям противника. Самое главное - отработать качественно и вовремя и не сорвать боевую задачу дивизиона", – рассказал боец.Учения проводятся в полевых условиях "в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) Черноморского флота"."Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе по назначенным целям", – уточнили в пресс-службе флота.Ранее самолет-амфибия ЧФ в рамках учений выполнил бомбометание по морской цели в Черном море. А корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских беспилотников в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения
https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, крым, новости крыма, новости сво
Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма

Противокорабельные ракетные комплексы ЧФ отрабатывают удары по целям с берегов Крыма

11:06 30.12.2023 (обновлено: 11:10 30.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота тренируются поражать цели с берегов Крыма. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"…расчеты противокорабельных ракетных комплексов флота проводят тренировки по нанесению ударов по назначенным целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
К учениям привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки и экипажи самолетов СУ-30СМ из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
По словам командира стартовой батареи с позывным Олимп, с начала проведения СВО его дивизион находится в постоянной боевой готовности.
"Мы всегда готовы к применению нашего оружия. Уже почти два года мной лично было нанесено порядка 30 ракетных ударов по укрепленным позициям противника. Самое главное - отработать качественно и вовремя и не сорвать боевую задачу дивизиона", – рассказал боец.
Учения проводятся в полевых условиях "в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) Черноморского флота".
"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе по назначенным целям", – уточнили в пресс-службе флота.
Ранее самолет-амфибия ЧФ в рамках учений выполнил бомбометание по морской цели в Черном море. А корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских беспилотников в Севастополе.
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