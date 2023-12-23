https://crimea.ria.ru/20231223/korabli-chf-otrabotali-unichtozhenie-vrazheskikh-dronov-v-sevastopole-1133746524.html

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Севастополе

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Севастополе

Корабли Черноморского флота провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей от беспилотников противника, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T05:00

2023-12-23T05:00

2023-12-23T05:00

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей от беспилотников противника, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.По замыслу учения, оперативные службы ЧФ получили данные по взлету группы дронов с территории Украины в направлении Крыма. Сигнал о приближении беспилотников противника был передан на все корабельные силы флота.В ходе тренировки моряки отработали комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов, отметили в ЧФ.Учения Минобороны РФ в пятницу прошли в Черноморском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма Минобороны РФ проводит ученияВ Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)