https://crimea.ria.ru/20231221/na-zapade-kryma-minoborony-rf-provodit-ucheniya-1133699530.html

На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения

На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения - РИА Новости Крым, 21.12.2023

На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения

Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Информацию об этом в четверг разместила в своем Telegram-канале глава администрации... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T10:53

2023-12-21T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Информацию об этом в четверг разместила в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Накануне в Черноморском районе полуострова также было громко из-за учений военных.Тренировки со стрельбой проходили во вторник в Феодосии.Армия России регулярно проводит учения на территории Крымского полуострова, В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службУчения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плаватьВ Новороссийске будут стрелять

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, учения, черноморский район, новости, новости крыма