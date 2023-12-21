https://crimea.ria.ru/20231221/na-zapade-kryma-minoborony-rf-provodit-ucheniya-1133699530.html
На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения
На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения - РИА Новости Крым, 21.12.2023
На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения
Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Информацию об этом в четверг разместила в своем Telegram-канале глава администрации... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T10:53
2023-12-21T10:53
2023-12-21T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Информацию об этом в четверг разместила в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.Накануне в Черноморском районе полуострова также было громко из-за учений военных.Тренировки со стрельбой проходили во вторник в Феодосии.Армия России регулярно проводит учения на территории Крымского полуострова, В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службУчения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плаватьВ Новороссийске будут стрелять
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, учения, черноморский район, новости, новости крыма
На западе Крыма Минобороны РФ проводит учения
Учения Минобороны России проходят в Черноморском районе Крыма
10:53 21.12.2023 (обновлено: 10:58 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Информацию об этом в четверг разместила в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.
"21 декабря учения Минобороны РФ на территории Черноморского района с 10:00 до 18:00", - говорится в сообщении.
Накануне в Черноморском районе полуострова также было громко
из-за учений военных.
Тренировки со стрельбой проходили
во вторник в Феодосии.
Армия России регулярно проводит учения на территории Крымского полуострова, В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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