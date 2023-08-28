https://crimea.ria.ru/20230828/ucheniya-v-kerchi-gde-nelzya-khodit-letat-i-plavat-1131002987.html

Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать

Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать

У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T19:55

2023-08-28T19:55

2023-08-28T19:55

крым

керчь

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/61/1118126192_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_12e375ea8f1303492fcf47ab9ad4f56c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег Крючков.Он обратился к жителям и гостям Керчи с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения расчетов ППДО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причинуЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма