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Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T19:55
2023-08-28T19:55
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олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег Крючков.Он обратился к жителям и гостям Керчи с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения расчетов ППДО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причинуЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
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крым, керчь, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), общество, новости крыма
Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать

Власти Крыма напомнили об ограничениях в Керчи из-за военных учений

19:55 28.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерчь смотровая площадка утро карантин мост
Керчь смотровая площадка утро карантин мост - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег Крючков.

"В Керчи, в акваториях Судоремонтного завода им. Бутомы и Аршинцевской косы, в связи с учениями служб противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) на постоянной основе запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение, полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде", - перечислил Крючков в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям и гостям Керчи с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения расчетов ППДО.
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КрымКерчьОлег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ОбществоНовости Крыма
 
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