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Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T19:55
2023-08-28T19:55
2023-08-28T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. У побережья Керчи запрещены заплывы, перемещение судов и летательных аппаратов из-за воинских учений. Об этом в пнедельник напомнил советник главы Крыма Олег Крючков.Он обратился к жителям и гостям Керчи с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения расчетов ППДО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – Минобороны Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причинуЗвуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
Власти Крыма напомнили об ограничениях в Керчи из-за военных учений