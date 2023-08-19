https://crimea.ria.ru/20230819/budut-strelyat-iz-raznogo-oruzhiya--v-sevastopole-nazvali-prichinu-1130826785.html

Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину

Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину

Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в субботу вечером, связаны с тренировкой флота по противоподводно-диверсионному... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T19:05

2023-08-19T19:05

2023-08-19T19:05

михаил развожаев

учения

армия и флот

севастополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в субботу вечером, связаны с тренировкой флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальным источникам информации.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за чего громкие звуки слышны в разных районах. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходитКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, учения, армия и флот, севастополь, новости крыма