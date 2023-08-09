https://crimea.ria.ru/20230809/vlasti-sevastopolya-predupredili-v-gorode-budet-gromko-1130639405.html

Власти Севастополя предупредили: в городе будет громко

Власти Севастополя предупредили: в городе будет громко - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Власти Севастополя предупредили: в городе будет громко

Вечером в среду в Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T19:12

2023-08-09T19:12

2023-08-09T19:12

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учения в городе-герое проходили в этот же день и утром. Жители и гости города могли видеть дым в районе Севастопольской бухты. Причиной была тренировка войск радиационной, химической и биологической защиты.Тем временем водолазы МЧС подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе 800 боеприпасов. Это и артиллерийские снаряды, и минометные мины, и ручные гранаты. Все они - времен Великой Отечественной войны. Находки транспортировали на специальный полигон, где они были уничтожены путем подрыва.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеГромкие хлопки в Евпатории – названа причинаГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым