Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
В Севастополе за один день водолазы МЧС подняли еще 800 боеприпасов со дна бухты Гильзовая
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСпасатели МЧС подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Со дна бухты Гильзовой в Севастополе подняты еще восемьсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны – все они уничтожены силами МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В подводном арсенале – артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты – сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Пиротехникам приходится работать с разными типами взрывателей как немецкого, так и советского производства.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСпасатели МЧС подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Спасатели МЧС подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
По словам начальника специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николая Тисельского, все 805 снарядов подняли со дна бухты Гильзовая в ходе очередной операции за один день.
"Арсенал подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов и отбуксировали в соседнюю, менее обрывистую, Голубую бухту, рельеф которой позволяет технике МЧС свободно подойти к береговой черте. С осторожностью боеприпасы вынесли из воды, погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали одновременно путем контролируемого подрыва", – рассказали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСпасатели МЧС подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Спасатели МЧС подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов
4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что на спецполигоне МЧС в районе горы Кара-Коба днем будут уничтожаться 800 боеприпасов путем контролируемого подрыва и призвал сохранять спокойствие горожан и гостей, если они услышат громкие звуки.
МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 8 000 взрывоопасных предметов. С мая севастопольские водолазы чрезвычайного ведомства обследовали более 2 Га акватории, совершив свыше 250 погружений, общей продолжительностью более 360 часов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. Работы будут продолжать до конца октября.
28 июля, 21:11Эксклюзивы РИА Новости КрымМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонациейГарнизон МЧС в Севастополе получил бронированный лафетный ствол для тушения пожаров, сопряженных с детонацией взрывоопасных предметов на объектах, а также для работы в случае возможных террористических атак. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мария Тимошенко.
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