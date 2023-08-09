https://crimea.ria.ru/20230809/spasateli-za-den-podnyali-so-dna-morya-u-sevastopolya-bolee-800-boepripasov-1130631147.html

Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов

Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасов

Со дна бухты Гильзовой в Севастополе подняты еще восемьсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны – все они уничтожены силами МЧС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T18:43

2023-08-09T18:43

2023-08-09T18:43

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

гу мчс россии по севастополю

новости крыма

видео

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/09/1130630307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d02be5f4172c1ed3fa303390fe83fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Со дна бухты Гильзовой в Севастополе подняты еще восемьсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны – все они уничтожены силами МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В подводном арсенале – артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты – сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Пиротехникам приходится работать с разными типами взрывателей как немецкого, так и советского производства.По словам начальника специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николая Тисельского, все 805 снарядов подняли со дна бухты Гильзовая в ходе очередной операции за один день.4 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что на спецполигоне МЧС в районе горы Кара-Коба днем будут уничтожаться 800 боеприпасов путем контролируемого подрыва и призвал сохранять спокойствие горожан и гостей, если они услышат громкие звуки. МЧС России проводит работы по разминированию бухты Гильзовая в Севастополе, места ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, с 2021 года. За все время работ обезврежено почти 8 000 взрывоопасных предметов. С мая севастопольские водолазы чрезвычайного ведомства обследовали более 2 Га акватории, совершив свыше 250 погружений, общей продолжительностью более 360 часов. В июле сообщалось, что со дна здесь подняли и уничтожили 700 боеприпасов. Работы будут продолжать до конца октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляжКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцеплен

https://crimea.ria.ru/20230728/mchs-sevastopolya-poluchila-bronyu-dlya-raboty-na-pozharakh-s-detonatsiey-1130339684.html

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, видео, черное море