https://crimea.ria.ru/20230802/podryv-opasnogo-obekta-v-sevastopole-perekroyut-dostup-na-plyazh-1130484514.html

Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж

Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж

Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T12:37

2023-08-02T12:37

2023-08-02T12:37

новости крыма

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в среду днем на полигоне в районе горы Кара-Коба спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Работы планируется завершить до 13 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Севастополе громко: Развожаев назвал причину

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, взрыв