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Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T12:37
2023-08-02T12:37
2023-08-02T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в среду днем на полигоне в районе горы Кара-Коба спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Работы планируется завершить до 13 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Севастополе громко: Развожаев назвал причину
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, взрыв
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
В Севастополе закроют пляж для уничтожения подводного взрывоопасного объекта