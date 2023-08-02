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Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж
Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T12:37
2023-08-02T12:37
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в среду днем на полигоне в районе горы Кара-Коба спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Работы планируется завершить до 13 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеВ Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен войныВ Севастополе громко: Развожаев назвал причину
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новости крыма, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, взрыв
Подрыв опасного объекта: в Севастополе перекроют доступ на пляж

В Севастополе закроют пляж для уничтожения подводного взрывоопасного объекта

12:37 02.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению взрывоопасного объекта пройдет в среду днем в Севастополе, в связи с чем доступ на пляж Песочный будет закрыт. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня ориентировочно с 14.00 до 17.00 в районе пляжа Песочный в Гагаринском районе в море пройдут работы по уничтожению – подрыву – подводного взрывоопасного объекта. Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся, поэтому предупреждаю заранее", – проинформировал он.

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в среду днем на полигоне в районе горы Кара-Коба спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Работы планируется завершить до 13 часов.
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Новости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВзрыв
 
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