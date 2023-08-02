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В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 02.08.2023
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
На полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T11:03
2023-08-02T11:03
2023-08-02T11:17
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев предупредил жителей и гостей региона, что, возможно, будет громко. При этом в городе все спокойно, отметил он.Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности.Ранее в Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. До этого в двух районах Крыма ликвидировали свыше 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. А в начале месяца на пляже в Новороссийске местные спасатели привлекли севастопольских коллег для утилизации найденных боеприпасов, среди которых оказались фосфорные бомбы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известноВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеУ пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, великая отечественная война, мчс крыма, взрыв
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
Развожаев: на полигоне возле горы Кара-Коба уничтожат боеприпасы времен ВОВ
11:03 02.08.2023 (обновлено: 11:17 02.08.2023)