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В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 02.08.2023
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы
На полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T11:03
2023-08-02T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Развожаев предупредил жителей и гостей региона, что, возможно, будет громко. При этом в городе все спокойно, отметил он.Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности.Ранее в Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. До этого в двух районах Крыма ликвидировали свыше 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. А в начале месяца на пляже в Новороссийске местные спасатели привлекли севастопольских коллег для утилизации найденных боеприпасов, среди которых оказались фосфорные бомбы. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известноВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеУ пляжа в Новороссийске провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов
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севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, великая отечественная война, мчс крыма, взрыв
В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасы

Развожаев: на полигоне возле горы Кара-Коба уничтожат боеприпасы времен ВОВ

11:03 02.08.2023 (обновлено: 11:17 02.08.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
Обезвреживание взрывоопасных предметов времен ВОВ
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На полигоне в районе горы Кара-Коба под Севастополем спасатели уничтожат боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 11.00 и до 13.00 будут производить плановое уничтожение боеприпасов времен ВОВ", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев предупредил жителей и гостей региона, что, возможно, будет громко. При этом в городе все спокойно, отметил он.
Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал у горы Кара-Коба, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности.
Ранее в Севастополе у жилого дома обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. До этого в двух районах Крыма ликвидировали свыше 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. А в начале месяца на пляже в Новороссийске местные спасатели привлекли севастопольских коллег для утилизации найденных боеприпасов, среди которых оказались фосфорные бомбы.
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СевастопольНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевВеликая Отечественная войнаМЧС КрымаВзрыв
 
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