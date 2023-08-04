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В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.08.2023
В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T14:18
2023-08-04T14:18
2023-08-04T14:18
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".Ранее сотрудники МЧС уничтожили в Севастополе 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых саперами со дна бухты Гильзовая. Губернатор города также заранее проинформировал об этом население.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцепленБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
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В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
Развожаев: в Севастополе уничтожат 800 боеприпасов, поднятых со дна бухты Гильзовая