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В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.08.2023
В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T14:18
2023-08-04T14:18
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".Ранее сотрудники МЧС уничтожили в Севастополе 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых саперами со дна бухты Гильзовая. Губернатор города также заранее проинформировал об этом население.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцепленБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты
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РИА Новости Крым
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В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов

Развожаев: в Севастополе уничтожат 800 боеприпасов, поднятых со дна бухты Гильзовая

14:18 04.08.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение более 800 боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".
Ранее сотрудники МЧС уничтожили в Севастополе 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых саперами со дна бухты Гильзовая. Губернатор города также заранее проинформировал об этом население.
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