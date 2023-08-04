https://crimea.ria.ru/20230804/v-sevastopole-budet-gromko--unichtozhat-bolee-800-boepripasov-1130533303.html

В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов

В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов - РИА Новости Крым, 04.08.2023

В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов

Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T14:18

2023-08-04T14:18

2023-08-04T14:18

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Операция по уничтожению более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны пройдет в пятницу днем в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в самом городе "все спокойно".Ранее сотрудники МЧС уничтожили в Севастополе 700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых саперами со дна бухты Гильзовая. Губернатор города также заранее проинформировал об этом население.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе горы Кара-Коба под Севастополем уничтожат боеприпасыВ селе под Севастополем найдена бомба – район оцепленБудет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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