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Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T08:18
2023-08-24T08:18
2023-08-24T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, в селах Глазовка и Фронтовое - с 10.00 до 18.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
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РИА Новости Крым
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олег крючков, крым, происшествия, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы
В восточном Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
08:18 24.08.2023 (обновлено: 08:23 24.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, в селах Глазовка и Фронтовое - с 10.00 до 18.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.