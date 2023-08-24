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Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы

Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметы

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T08:18

2023-08-24T08:18

2023-08-24T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в четверг жители Старого Крыма и еще трех населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, в селах Глазовка и Фронтовое - с 10.00 до 18.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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