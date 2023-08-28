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На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты
На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 28.08.2023
На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты
В Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T19:27
2023-08-28T19:27
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, учения продлятся ориентировочно до 20.30.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: что происходитВ Феодосии в пятницу будут стрелятьВ Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты

Развожаев: в Севастополе пройдут флотские учения расчетов ППДО

19:27 28.08.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОбелиск "Городу-герою Севастополю", называемый в народе обелиск "Штык и Парус".
Обелиск Городу-герою Севастополю, называемый в народе обелиск Штык и Парус. - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Камышовой и Стрелецкой бухт, а также мыса Херсонес флот будет проводить тренировки расчетов ППДО. В городе все спокойно.", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По его информации, учения продлятся ориентировочно до 20.30.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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