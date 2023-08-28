https://crimea.ria.ru/20230828/na-myse-khersones-budut-trenirovatsya-protivodiversionnye-raschety-1131002807.html

На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты

На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты - РИА Новости Крым, 28.08.2023

На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты

В Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T19:27

2023-08-28T19:27

2023-08-28T19:27

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вечером пройдут флотские учения подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, учения продлятся ориентировочно до 20.30.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: что происходитВ Феодосии в пятницу будут стрелятьВ Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко

севастополь

крым

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2023

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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым