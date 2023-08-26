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В Севастополе громко: что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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В Севастополе громко: что происходит
В Севастополе громко: что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2023
В Севастополе громко: что происходит
В Севастополе проходят очередные учения: флот проводит тренировку расчетов ППДО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T19:01
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севастополь
учения
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные учения: флот проводит тренировку расчетов ППДО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, учения, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко: что происходит

Развожаев: в Севастополе флот проводит учения

19:01 26.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения кораблей Черноморского флота в Черном море
Учения кораблей Черноморского флота в Черном море
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные учения: флот проводит тренировку расчетов ППДО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Камышовой бухте ориентировочно с 19.00 до 20.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.

Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
СевастопольУченияМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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