https://crimea.ria.ru/20230826/v-sevastopole-gromko-chto-proiskhodit-1130971446.html

В Севастополе громко: что происходит

В Севастополе громко: что происходит - РИА Новости Крым, 26.08.2023

В Севастополе громко: что происходит

В Севастополе проходят очередные учения: флот проводит тренировку расчетов ППДО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T19:01

2023-08-26T19:01

2023-08-26T19:01

севастополь

учения

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные учения: флот проводит тренировку расчетов ППДО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя