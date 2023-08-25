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В Феодосии в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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В Феодосии в пятницу будут стрелять
В Феодосии в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Феодосии в пятницу будут стрелять
25 июля в первой половине дня в Феодосии пройдут учения со стрельбой, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T10:05
2023-08-25T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 25 июля в первой половине дня в Феодосии пройдут учения со стрельбой, сообщает пресс-служба администрации города.Местные власти обращаются к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие.Как сообщалось, в пятницу громкие звуки также будут слышны в других населенных пунктах Крыма. Утилизация боеприпасов пройдет в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, Кизил-Кобе - с 10.00 до14.00. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасных предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – утилизируют взрывоопасные предметыВ Севастополе стреляют из гранатометов: что происходитБудут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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феодосия, крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии в пятницу будут стрелять

Мэрия Феодосии: 25 июля в городе будут слышны звуки выстрелов

10:05 25.08.2023
 
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Феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 25 июля в первой половине дня в Феодосии пройдут учения со стрельбой, сообщает пресс-служба администрации города.
"Сегодня с 9:00 до 13:00 будут проходить тренировочные учения со стрельбой", - сказано в сообщении феодосийской мэрии.
Местные власти обращаются к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие.
Как сообщалось, в пятницу громкие звуки также будут слышны в других населенных пунктах Крыма. Утилизация боеприпасов пройдет в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, Кизил-Кобе - с 10.00 до14.00.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасных предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
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