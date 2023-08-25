https://crimea.ria.ru/20230825/gromkie-zvuki-v-krymu--nazvana-prichina-1130941083.html

Громкие звуки в Крыму – названа причина

Громкие звуки в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Громкие звуки в Крыму – названа причина

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Старого Крыма и еще двух сел полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T07:07

2023-08-25T07:07

2023-08-25T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Старого Крыма и еще двух сел полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, Кизил-Кобе - с 10.00 до14.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасных предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230825/42-bespilotnika-presechena-popytka-kieva-sovershit-terakt-v-krymu-1130940776.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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