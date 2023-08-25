https://crimea.ria.ru/20230825/gromkie-zvuki-v-krymu--nazvana-prichina-1130941083.html
Громкие звуки в Крыму – названа причина
Громкие звуки в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Громкие звуки в Крыму – названа причина
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Старого Крыма и еще двух сел полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T07:07
2023-08-25T07:07
2023-08-25T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Старого Крыма и еще двух сел полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, Кизил-Кобе - с 10.00 до14.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасных предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230825/42-bespilotnika-presechena-popytka-kieva-sovershit-terakt-v-krymu-1130940776.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, олег крючков, новости, новости крыма
Громкие звуки в Крыму – названа причина
В трех населенных пунктах Крыму будут утилизировать взрывоопасные предметы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Старого Крыма и еще двух сел полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, Старом Крыму - с 11.00 до 13.00, Кизил-Кобе - с 10.00 до14.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. С начала этой недели спецслужбы ежедневно ликвидируют взрывоопасных предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.