https://crimea.ria.ru/20230824/v-sevastopole-strelyayut-iz-granatometov-chto-proiskhodit-1130938186.html

В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит

В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит

В Севастополе проходят очередные тренировки военных: стреляют в том числе из гранатометов, звуки могут быть слышны далеко в городе из-за ветра. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T21:46

2023-08-24T21:46

2023-08-24T21:46

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110635/09/1106350948_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_8d7cdcc5c078e23da4017b7fe422d86c.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные тренировки военных: стреляют в том числе из гранатометов, звуки могут быть слышны далеко в городе из-за ветра. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что тренировка ориентировочно продлится до 23 часов и заверил, что в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), оружие