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В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит
В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит
В Севастополе проходят очередные тренировки военных: стреляют в том числе из гранатометов, звуки могут быть слышны далеко в городе из-за ветра. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T21:46
2023-08-24T21:46
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
оружие
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные тренировки военных: стреляют в том числе из гранатометов, звуки могут быть слышны далеко в городе из-за ветра. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что тренировка ориентировочно продлится до 23 часов и заверил, что в городе все спокойно.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), оружие
В Севастополе стреляют из гранатометов: что происходит

Развожаев: военные проводят учебные стрельбы из ручных гранатометов

21:46 24.08.2023
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкГранатомет
Гранатомет - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят очередные тренировки военных: стреляют в том числе из гранатометов, звуки могут быть слышны далеко в городе из-за ветра. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тренировка ориентировочно продлится до 23 часов и заверил, что в городе все спокойно.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Оружие
 
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