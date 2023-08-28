https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-unichtozhat-vzryvchatku-gde-budet-gromko-1130988655.html

В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко

В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко - РИА Новости Крым, 28.08.2023

В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко

В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T06:35

2023-08-28T06:35

2023-08-28T06:35

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джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем ТГ-канале.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. В последние недели спецслужбы практически ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230809/spasateli-za-den-podnyali-so-dna-morya-u-sevastopolya-bolee-800-boepripasov-1130631147.html

крым

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джанкой

джанкойский район

красногвардейский район

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