https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-unichtozhat-vzryvchatku-gde-budet-gromko-1130988655.html
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T06:35
2023-08-28T06:35
2023-08-28T06:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем ТГ-канале.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. В последние недели спецслужбы практически ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230809/spasateli-za-den-podnyali-so-dna-morya-u-sevastopolya-bolee-800-boepripasov-1130631147.html
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РИА Новости Крым
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В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы