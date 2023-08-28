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В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T06:35
2023-08-28T06:35
новости крыма
крым
старый крым
олег крючков
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безопасность
джанкой
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем ТГ-канале.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. В последние недели спецслужбы практически ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230809/spasateli-za-den-podnyali-so-dna-morya-u-sevastopolya-bolee-800-boepripasov-1130631147.html
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новости крыма, крым, старый крым, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, джанкой, джанкойский район, красногвардейский район
В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко

В трех районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

06:35 28.08.2023
 
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Тротиловые шашки, применяемые для подрыва найденных мин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В городе Старый Крым, Красногвардейском и Джанкойском районах полуострова в понедельник будут утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем ТГ-канале.

В селе Вольное Джанкойского района утилизация будет проводиться с 10 утра до пяти часов вечера, в поселке Октябрьское Красногвардейского района - с 13 до 15 часов, в городе Старый Крым - с 11 до13.

В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. В последние недели спецслужбы практически ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы в населенных пунктах трех районов полуострова.
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