https://crimea.ria.ru/20231213/v-novorossiyske-budut-strelyat-1133522768.html

В Новороссийске будут стрелять

В Новороссийске будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.12.2023

В Новороссийске будут стрелять

В Новороссийске вечером 13 декабря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T19:58

2023-12-13T19:58

2023-12-13T19:58

новороссийск

армия и флот

вооруженные силы россии

учения

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске вечером 13 декабря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Уточняется, что учения будут проходить с 21.00 до 23.00. Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Читайте также на РИА Новости Крым: "Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко

новороссийск

краснодарский край

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2023

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, армия и флот, вооруженные силы россии, учения, новости, краснодарский край