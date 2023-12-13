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В Новороссийске будут стрелять
В Новороссийске будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.12.2023
В Новороссийске будут стрелять
В Новороссийске вечером 13 декабря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T19:58
2023-12-13T19:58
2023-12-13T19:58
новороссийск
армия и флот
вооруженные силы россии
учения
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Новороссийске вечером 13 декабря проведут учебные стрельбы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.Уточняется, что учения будут проходить с 21.00 до 23.00. Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. Читайте также на РИА Новости Крым: "Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами Уничтожение боеприпасов: где в Крыму будет громко
новороссийск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новороссийск, армия и флот, вооруженные силы россии, учения, новости, краснодарский край
В Новороссийске будут стрелять
В Новороссийске в среду вечером проведут учебные стрельбы - мэрия