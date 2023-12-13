https://crimea.ria.ru/20231213/admiral-grigorovich-zavershil-sovmestnye-ucheniya-s-korablyami-vms-alzhira-1133499517.html
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира - РИА Новости Крым, 13.12.2023
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T05:00
2023-12-13T05:00
2023-12-13T05:00
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
учения
россия
алжир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110550/54/1105505405_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_e7a0c58c77b610538252bc3d263096c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота. Совместные военно-морские маневры проходили с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.Фрегат "Адмирал Григорович" сейчас выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. От Черноморского флота в учениях также принял участие поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа. ВМС Алжира представлял фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.Итоги также подводили совместно: российскую сторону представлял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, алжирскую – начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин.Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. Кто одержал победу в этой встрече, сотрудники пресс-службы не уточняют.О начале совместных российско-алжирских морских учений сообщалось 15 ноября. Группировки двух флотов планировали отработать совместные действия по борьбе с пиратством и терроризмом, распространением оружия массового поражения и незаконной транспортировкой грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утес", "Бал" и "Адмирал Григорович" отстрелялись ракетами в Чёрном мореЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаКорабли Черноморского флота на учениях отразили массированный авиаудар
россия
алжир
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110550/54/1105505405_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_d607ce3fb3ef2cc8b89c6fc59063329e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, учения, россия, алжир
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил совместные учения с ВМС Алжира
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота. Совместные военно-морские маневры проходили с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.
"Морская фаза учения, в ходе которой российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию, прошла в акватории Средиземного моря, в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира", – говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.
Фрегат "Адмирал Григорович" сейчас выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. От Черноморского флота в учениях также принял участие поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа. ВМС Алжира представлял фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.
"На период проведения морской фазы учения был сформирован единый штаб, руководство которым осуществляли представители флотов двух государств полковник ВМС Алжира Реббат Рашид и капитан 1 ранга ВМФ России Олег Князев", – уточнили в пресс-службе.
Итоги также подводили совместно: российскую сторону представлял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, алжирскую – начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин.
Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. Кто одержал победу в этой встрече, сотрудники пресс-службы не уточняют.
О начале совместных российско-алжирских морских учений
сообщалось 15 ноября. Группировки двух флотов планировали отработать совместные действия по борьбе с пиратством и терроризмом, распространением оружия массового поражения и незаконной транспортировкой грузов.
Читайте также на РИА Новости Крым: