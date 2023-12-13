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"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира - РИА Новости Крым, 13.12.2023
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T05:00
2023-12-13T05:00
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота. Совместные военно-морские маневры проходили с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.Фрегат "Адмирал Григорович" сейчас выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. От Черноморского флота в учениях также принял участие поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа. ВМС Алжира представлял фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.Итоги также подводили совместно: российскую сторону представлял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, алжирскую – начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин.Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. Кто одержал победу в этой встрече, сотрудники пресс-службы не уточняют.О начале совместных российско-алжирских морских учений сообщалось 15 ноября. Группировки двух флотов планировали отработать совместные действия по борьбе с пиратством и терроризмом, распространением оружия массового поражения и незаконной транспортировкой грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утес", "Бал" и "Адмирал Григорович" отстрелялись ракетами в Чёрном мореЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаКорабли Черноморского флота на учениях отразили массированный авиаудар
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, учения, россия, алжир
"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил совместные учения с ВМС Алжира

05:00 13.12.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота. Совместные военно-морские маневры проходили с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.

"Морская фаза учения, в ходе которой российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию, прошла в акватории Средиземного моря, в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира", – говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

Фрегат "Адмирал Григорович" сейчас выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. От Черноморского флота в учениях также принял участие поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа. ВМС Алжира представлял фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.

"На период проведения морской фазы учения был сформирован единый штаб, руководство которым осуществляли представители флотов двух государств полковник ВМС Алжира Реббат Рашид и капитан 1 ранга ВМФ России Олег Князев", – уточнили в пресс-службе.

Итоги также подводили совместно: российскую сторону представлял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, алжирскую – начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин.
Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. Кто одержал победу в этой встрече, сотрудники пресс-службы не уточняют.
О начале совместных российско-алжирских морских учений сообщалось 15 ноября. Группировки двух флотов планировали отработать совместные действия по борьбе с пиратством и терроризмом, распространением оружия массового поражения и незаконной транспортировкой грузов.
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"Утес", "Бал" и "Адмирал Григорович" отстрелялись ракетами в Чёрном море
Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
Корабли Черноморского флота на учениях отразили массированный авиаудар
 
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