https://crimea.ria.ru/20231213/admiral-grigorovich-zavershil-sovmestnye-ucheniya-s-korablyami-vms-alzhira-1133499517.html

"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира

"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира - РИА Новости Крым, 13.12.2023

"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T05:00

2023-12-13T05:00

2023-12-13T05:00

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" принял участие в международных учениях в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения флота. Совместные военно-морские маневры проходили с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики.Фрегат "Адмирал Григорович" сейчас выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. От Черноморского флота в учениях также принял участие поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа. ВМС Алжира представлял фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолет, поисково-спасательные вертолеты и катер.Итоги также подводили совместно: российскую сторону представлял заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, алжирскую – начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин.Перед выходом в море российские и алжирские моряки провели товарищеский футбольный матч. Кто одержал победу в этой встрече, сотрудники пресс-службы не уточняют.О начале совместных российско-алжирских морских учений сообщалось 15 ноября. Группировки двух флотов планировали отработать совместные действия по борьбе с пиратством и терроризмом, распространением оружия массового поражения и незаконной транспортировкой грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утес", "Бал" и "Адмирал Григорович" отстрелялись ракетами в Чёрном мореЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаКорабли Черноморского флота на учениях отразили массированный авиаудар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, учения, россия, алжир