https://crimea.ria.ru/20230730/chto-izmenilos-na-chernomorskom-flote-rf-s-2014-goda-1130391801.html

Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года

Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года

С 2014 года Черноморский флот Российской Федерации активно пополняется боевыми кораблями и подводными лодками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T08:58

2023-07-30T08:58

2023-07-30T08:58

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года Черноморский флот Российской Федерации активно пополняется боевыми кораблями и подводными лодками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.С 2014 года в состав Черноморского флота вошли три фрегата проекта "Буревестник": "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". Также на вооружение было принято пять малых ракетных кораблей, один из которых – "Циклон" – построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Кроме того, введены в строй новые тральщики, патрульные корабли, катера специального назначения и другие.В 2017 году в ходе празднования 234-й годовщины со дня основания Черноморского флота командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко сообщал, что за последние три года состав флота пополнился более чем на 50 кораблей. Такое развитие стало возможным только после 2014 года.Черноморский флот героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Он участвовал во многих миротворческих операциях, в частности, во время югославского кризиса. Сергей Горбачев напомнил, что суда из Севастополя были задействованы во время войны в Абхазии, решали боевые задачи в Средиземном море и сейчас героически сражаются в ходе СВО на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десантаКак отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, крым, общество, вооруженные силы россии, севастополь