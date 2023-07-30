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Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
С 2014 года Черноморский флот Российской Федерации активно пополняется боевыми кораблями и подводными лодками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T08:58
2023-07-30T08:58
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
крым
общество
вооруженные силы россии
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года Черноморский флот Российской Федерации активно пополняется боевыми кораблями и подводными лодками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.С 2014 года в состав Черноморского флота вошли три фрегата проекта "Буревестник": "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". Также на вооружение было принято пять малых ракетных кораблей, один из которых – "Циклон" – построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Кроме того, введены в строй новые тральщики, патрульные корабли, катера специального назначения и другие.В 2017 году в ходе празднования 234-й годовщины со дня основания Черноморского флота командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко сообщал, что за последние три года состав флота пополнился более чем на 50 кораблей. Такое развитие стало возможным только после 2014 года.Черноморский флот героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Он участвовал во многих миротворческих операциях, в частности, во время югославского кризиса. Сергей Горбачев напомнил, что суда из Севастополя были задействованы во время войны в Абхазии, решали боевые задачи в Средиземном море и сейчас героически сражаются в ходе СВО на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десантаКак отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программаКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогноз
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, крым, общество, вооруженные силы россии, севастополь
Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года

Черноморский флот РФ активно пополняется: какие корабли вошли в его состав с 2014 года

08:58 30.07.2023
 
© Фото: пресс-служба ЧФ РФКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России
© Фото: пресс-служба ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С 2014 года Черноморский флот Российской Федерации активно пополняется боевыми кораблями и подводными лодками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в г. Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

"Слава Богу, что с 2014 года наш флот активно пополняется кораблями, подводными лодками, береговая составляющая активно меняется, наша авиация морская. За это время на Черноморский флот пришло шесть подводных лодок проекта "Варшавянка", три фрегата так называемой адмиральской серии, пришли патрульные корабли, ракетные катера. Малые ракетные катера, суда вспомогательного флота, корабли специального назначения. И это, безусловно, нас радует, потому что по сравнению с тем, что было 10 лет назад – это совершенно другой уровень", – сказал Сергей Горбачев.

С 2014 года в состав Черноморского флота вошли три фрегата проекта "Буревестник": "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". Также на вооружение было принято пять малых ракетных кораблей, один из которых – "Циклон" – построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Кроме того, введены в строй новые тральщики, патрульные корабли, катера специального назначения и другие.
В 2017 году в ходе празднования 234-й годовщины со дня основания Черноморского флота командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко сообщал, что за последние три года состав флота пополнился более чем на 50 кораблей. Такое развитие стало возможным только после 2014 года.

"В Советском Союзе в составе ЧФ было 70 подводных лодок, в 2014-м году, на момент воссоединения с Россией, одна, – напомнил Сергей Горбачев. – У нас на Черноморском флоте при Союзе были десятки кораблей океанской зоны. Увы, в прошлом году 14 апреля героически погиб флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". Это был последний корабль 1 ранга на Черноморском флоте".

Черноморский флот героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Он участвовал во многих миротворческих операциях, в частности, во время югославского кризиса. Сергей Горбачев напомнил, что суда из Севастополя были задействованы во время войны в Абхазии, решали боевые задачи в Средиземном море и сейчас героически сражаются в ходе СВО на Украине.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотКрымОбществоВооруженные силы РоссииСевастополь
 
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