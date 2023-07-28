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В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта
В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта - РИА Новости Крым, 28.07.2023
В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта
30 июля, в День Военно-морского флота России, в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации будут проводиться экскурсии на борт катера БК-433. Его... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:57
2023-07-28T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. 30 июля, в День Военно-морского флота России, в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации будут проводиться экскурсии на борт катера БК-433. Его боевой путь начался в Крыму во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора музея Евгения Гладких."На нашей экспозиционной площадке представлен бронекатер БК-433 – участник боев Великой Отечественной войны, который был задействован в Керченско-Эльтигенской десантной операции. Долгое время мы его показывали просто как образец вооружения, но наши научные сотрудники восстановили боевой путь этого катера, определили судьбу экипажа. И День Военно-морского флота – единственный в году, когда мы водим экскурсии на этот катер", - сказала она.Удалось установить, что во время Керченско-Эльтигенской операции бронекатером командовал лейтенант Дмитрий Иванович Фомин. В этих сражениях судно получило свое боевое крещение.С апреля 1944 года бронекатер сражался в составе Дунайской флотилии под командованием контр-адмирала Горшкова и закончил войну 9 мая 1945 года в Вене."Будет проведено несколько экскурсий, группами не более восьми человек, - сказала Евгения Гладких. - Для участия в них следует предварительно записаться на официальном сайте Центрального музея Вооруженных сил".Кроме того, как сообщила представитель администрации, в этот день вход в музей будет бесплатным для детей. Без оплаты также будут пропускать взрослых, чья фамилия так или иначе связана с морем, а также тех, кто наденет элемент морской формы – тельняшку, бескозырку или любой другой вид одежды.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причаловБерег отваги: как сражались защитники СевастополяКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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история, общество, военно-морской флот рф, культура, праздники и памятные даты, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, москва, новости
В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта

В Москве на День ВМФ покажут бронекатер-участник Керченско-Эльтигенского десанта БК-433

20:57 28.07.2023
 
© Фото с сайта Центрального музея Вооруженных Сил Российской ФедерацииВ Москве на День ВМФ покажут бронекатер-участник Керченско-Эльтигенского десанта БК-433
В Москве на День ВМФ покажут бронекатер-участник Керченско-Эльтигенского десанта БК-433
© Фото с сайта Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. 30 июля, в День Военно-морского флота России, в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации будут проводиться экскурсии на борт катера БК-433. Его боевой путь начался в Крыму во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора музея Евгения Гладких.
"На нашей экспозиционной площадке представлен бронекатер БК-433 – участник боев Великой Отечественной войны, который был задействован в Керченско-Эльтигенской десантной операции. Долгое время мы его показывали просто как образец вооружения, но наши научные сотрудники восстановили боевой путь этого катера, определили судьбу экипажа. И День Военно-морского флота – единственный в году, когда мы водим экскурсии на этот катер", - сказала она.
Удалось установить, что во время Керченско-Эльтигенской операции бронекатером командовал лейтенант Дмитрий Иванович Фомин. В этих сражениях судно получило свое боевое крещение.
"Неоднократно прорываясь через огонь фашистских батарей, он высадил на берег 570 десантников и перевез 20 тонн боеприпасов. В боях с кораблями противника экипаж лейтенанта Д.И. Фомина артиллерийским огнем потопил две быстроходные десантные баржи. В этой операции особенно отличились пулеметчик краснофлотец Лебедь, комендор носовой башни краснофлотец Циб, главный старшина мотористов Сафронов", - сообщается на официальном сайте музея.
С апреля 1944 года бронекатер сражался в составе Дунайской флотилии под командованием контр-адмирала Горшкова и закончил войну 9 мая 1945 года в Вене.
"Будет проведено несколько экскурсий, группами не более восьми человек, - сказала Евгения Гладких. - Для участия в них следует предварительно записаться на официальном сайте Центрального музея Вооруженных сил".
Кроме того, как сообщила представитель администрации, в этот день вход в музей будет бесплатным для детей. Без оплаты также будут пропускать взрослых, чья фамилия так или иначе связана с морем, а также тех, кто наденет элемент морской формы – тельняшку, бескозырку или любой другой вид одежды.
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
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