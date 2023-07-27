https://crimea.ria.ru/20230727/pushki-i-strelkovye-orudiya--v-feodosii-budut-strelyat-s-prichalov-1130331492.html

Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов

Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов

В Феодосии в пятницу в рамках военных учений будут стрелять с двух причалов в черте города, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T16:48

2023-07-27T16:48

2023-07-27T16:48

новости крыма

феодосия

учения

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу в рамках военных учений будут стрелять с двух причалов в черте города, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, стрельба будет слышна с 9 часов утра до полудня. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Учения в городах Крыма и в Севастополе проходят регулярно. Власти заранее предупреждают об этом горожан, чтобы жители и гости полуострова не переживали и сохраняли спокойствие.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухтыВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот