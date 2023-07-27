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Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов
Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов
В Феодосии в пятницу в рамках военных учений будут стрелять с двух причалов в черте города, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T16:48
2023-07-27T16:48
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу в рамках военных учений будут стрелять с двух причалов в черте города, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, стрельба будет слышна с 9 часов утра до полудня. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Учения в городах Крыма и в Севастополе проходят регулярно. Власти заранее предупреждают об этом горожан, чтобы жители и гости полуострова не переживали и сохраняли спокойствие.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет громко: в Севастополе взорвут 700 боеприпасов со дна бухтыВ Феодосии стреляют - власти назвали причинуГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов

Мэрия: в Феодосии в пятницу пройдут учения

16:48 27.07.2023
 
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Феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу в рамках военных учений будут стрелять с двух причалов в черте города, сообщает пресс-служба администрации города.

"28 июля в Феодосии будут проходить учения. С причалов № 4 и 13 будут производиться стрельбы из пушки и стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стрельба будет слышна с 9 часов утра до полудня. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Учения в городах Крыма и в Севастополе проходят регулярно. Власти заранее предупреждают об этом горожан, чтобы жители и гости полуострова не переживали и сохраняли спокойствие.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Новости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флот
 
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