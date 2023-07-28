https://crimea.ria.ru/20230728/kak-otprazdnuyut-den-flota-v-sevastopole--lokatsii-i-programma-1130354769.html

Как отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программа

Как отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программа - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Как отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программа

В Севастополе стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Что в программе для жителей и гостей города – в подборке РИА... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:36

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Что в программе для жителей и гостей города – в подборке РИА Новости Крым.День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля, в этом году это 30 июля, но торжественные мероприятия в Севастополе уже начались – старт дали черноморцы.В драмтеатре Черноморского флота им. Б. А. Лавренева открылась персональная выставка картин художника-любителя Александра Ананьева "Как прекрасен этот мир", посвященная дню ВМФ. На ней представлено свыше 100 работ художника, выпускника Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова. Здесь же в воскресенье, 30 июля, покажут спектакль "Песнь о черноморцах", начало в 16:00.Кроме того, в филиале Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого в Балаклаве (наб. Назукина, 27) с 11:00 до 18:00 пройдет викторина-поздравление "Морская гордость России". В главном здании Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) в 16:00 начнется лекция "Айвазовский и флот" – о творчестве выдающегося художника и его картинах, иллюстрирующих героические победы ЧФ в годы Крымской войны.Концерты будут в районном клубе 3-го отделения совхоза "Золотая Балка" (начало в 14:00) и клубе села Первомайка Балаклавского МО (14:00).А вечером на Летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" с 18:00 пройдет концерт творческих коллективов Севастополя, который завершится показом фильма "Адмирал" (в 20:40).Эпицентром празднования 30 июля станет парк "Патриот" Южного военного округа (Аэродромный переулок, 14). Мероприятия здесь начнутся в 10:00 и продлятся до 17:00. С утра здесь развернется экспозиция военной техники и вооружения армии России. На новой локации парка – в свето-шумовом тире "Оружие Победы" – можно будет пострелять из различного стрелкового оружия."Посетителям представится уникальная возможность пострелять из легендарного оружия, которым наши прадеды, деды, отцы воевали и побеждали", – отметили организаторы.Также в программе показательные выступления по армейскому рукопашному бою, байк-шоу мотоклуба "Русские мотоциклисты" и концерт ансамбля "Бельканто".А в 11:00, 13:00 и 15:00 запланированы бесплатные экскурсии по парку. На второй локации парка "Патриот" (ул. Минная, 4) экскурсии начнутся в 11:00 и 13:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФПостроенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, новости крыма, военно-морской флот рф, армия и флот, праздники и памятные даты