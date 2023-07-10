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В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
В Севастополе флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T19:13
2023-07-10T19:18
михаил развожаев
севастополь
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что мероприятия пройдут в трех районах города: на Южном молу, в Камышовой бухте и в районе мыса Херсонес.На днях учения военных прошли в курортной Евпатории. Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200 В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, сво, новости крыма
В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы

В Севастополе флот проведет тренировки противодиверсионных расчетов – будет громко

19:13 10.07.2023 (обновлено: 19:18 10.07.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 19.00 до 20.00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия... В городе все спокойно", –сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мероприятия пройдут в трех районах города: на Южном молу, в Камышовой бухте и в районе мыса Херсонес.
На днях учения военных прошли в курортной Евпатории.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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