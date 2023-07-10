https://crimea.ria.ru/20230710/v-sevastopole-budet-gromko--flot-provedet-strelby-1129955972.html

В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы

В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы

В Севастополе флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T19:13

2023-07-10T19:13

2023-07-10T19:18

михаил развожаев

севастополь

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проведет тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) – будет громко. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что мероприятия пройдут в трех районах города: на Южном молу, в Камышовой бухте и в районе мыса Херсонес.На днях учения военных прошли в курортной Евпатории. Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200 В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, сво, новости крыма