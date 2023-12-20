https://crimea.ria.ru/20231220/v-chernomorskom-rayone-kryma-minoborony-rf-provodit-ucheniya-1133674481.html

В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения

В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения

В Черноморском районе Крыма в среду будет громко. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T10:30

2023-12-20T10:30

2023-12-20T10:40

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в среду будет громко. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Тренировочные учения со стрельбой проходили во вторник в Феодосии.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плаватьЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ Севастополе громко: что происходит

черноморский район

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, наталья писарева, новости крыма, учения, черноморский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность