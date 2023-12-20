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В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения
В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения
В Черноморском районе Крыма в среду будет громко. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T10:30
2023-12-20T10:40
министерство обороны рф
наталья писарева
новости крыма
учения
черноморский район
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в среду будет громко. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Тренировочные учения со стрельбой проходили во вторник в Феодосии.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плаватьЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ Севастополе громко: что происходит
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министерство обороны рф, наталья писарева, новости крыма, учения, черноморский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения

Учения Минобороны РФ пройдут в Черноморском районе Крыма

10:30 20.12.2023 (обновлено: 10:40 20.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба
Стрельба - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в среду будет громко. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.

"20 декабря с 10:00 до 18:00 пройдут учения Минобороны РФ на территории Черноморского района", – написала мэр в своем Telegram-канале.

Тренировочные учения со стрельбой проходили во вторник в Феодосии.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Министерство обороны РФНаталья ПисареваНовости КрымаУченияЧерноморский районКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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