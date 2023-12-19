https://crimea.ria.ru/20231219/strelba-v-feodosii--vlasti-obyasnili-prichinu-1133641340.html

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T09:13

2023-12-19T09:13

2023-12-19T09:19

феодосия

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность