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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:13
2023-12-19T09:13
2023-12-19T09:19
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
В Феодосии проведут тренировочные учения со стрельбой – власти
09:13 19.12.2023 (обновлено: 09:19 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.
"Сегодня, 19 декабря, в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Ориентировочно учения будут проходить с 10:00 до 13:00 часов", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.