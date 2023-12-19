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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:13
2023-12-19T09:19
феодосия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

В Феодосии проведут тренировочные учения со стрельбой – власти

09:13 19.12.2023 (обновлено: 09:19 19.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтрельба
Стрельба - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.

"Сегодня, 19 декабря, в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Ориентировочно учения будут проходить с 10:00 до 13:00 часов", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
ФеодосияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасность
 
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