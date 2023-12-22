https://crimea.ria.ru/20231222/ucheniya-minoborony-rf-v-pyatnitsu-prokhodyat-v-chernomorskom-rayone-kryma-1133731578.html

Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма

Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма

В Черноморском районе Крыма в пятницу проходят учения Минобороны РФ. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T12:26

2023-12-22T12:26

2023-12-22T12:26

черноморский район

учения

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

наталья писарева

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в пятницу проходят учения Минобороны РФ. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит ученияНа западе Крыма Минобороны РФ проводит ученияСтрельба в Феодосии – власти объяснили причину

черноморский район

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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черноморский район, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, наталья писарева, крым