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Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма
Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма в пятницу проходят учения Минобороны РФ. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T12:26
2023-12-22T12:26
черноморский район
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
наталья писарева
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в пятницу проходят учения Минобороны РФ. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит ученияНа западе Крыма Минобороны РФ проводит ученияСтрельба в Феодосии – власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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черноморский район, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, наталья писарева, крым
Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма

Минобороны РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма

12:26 22.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в пятницу проходят учения Минобороны РФ. Об этом сообщила глава администрации Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.
"22 декабря учения Минобороны РФ на территории Черноморского района до 18:00", – написала мэр в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения на территории Республики Крым и Севастополя, на территории которых действует желтый уровень террористической опасности. Данный режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Черноморский районУченияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФНаталья ПисареваКрым
 
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