https://crimea.ria.ru/20231225/v-chernom-more-samolet-amfibiya-chf-vypustil-bomby-po-morskoy-tseli-1133771578.html

В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели

В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели - РИА Новости Крым, 24.12.2023

В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели

Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-25T05:01

2023-12-25T05:01

2023-12-24T23:23

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе отработки боевой задачи морские летчики производили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, которые могут представлять опасность гражданскому судоходству.После завершения патрулирования экипажи вернулись на аэродромы базирования.Самолеты Бе-12 "Чайка" относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота и совместно с противолодочными и транспортно-ударными вертолетами привлекаются к решению задач по патрулированию над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:На северо-западе Крыма Минобороны проводит ученияКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа севере Крыма будет стрелять артиллерия

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, видео, видео