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В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели - РИА Новости Крым, 24.12.2023
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели
Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-25T05:01
2023-12-25T05:01
2023-12-24T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе отработки боевой задачи морские летчики производили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, которые могут представлять опасность гражданскому судоходству.После завершения патрулирования экипажи вернулись на аэродромы базирования.Самолеты Бе-12 "Чайка" относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота и совместно с противолодочными и транспортно-ударными вертолетами привлекаются к решению задач по патрулированию над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:На северо-западе Крыма Минобороны проводит ученияКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа севере Крыма будет стрелять артиллерия
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, видео, видео
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выполнил бомбометание по морской цели
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
В ходе отработки боевой задачи морские летчики производили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, которые могут представлять опасность гражданскому судоходству.
"В ходе учений Бе-12 выполнил бомбометание по морской цели, а экипаж вертолета Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
После завершения патрулирования экипажи вернулись на аэродромы базирования.
Самолеты Бе-12 "Чайка" относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота и совместно с противолодочными и транспортно-ударными вертолетами привлекаются к решению задач по патрулированию над акваторией Черного моря.
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