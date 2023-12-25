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В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели - РИА Новости Крым, 24.12.2023
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели
Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ... РИА Новости Крым, 24.12.2023
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
черное море
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.В ходе отработки боевой задачи морские летчики производили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, которые могут представлять опасность гражданскому судоходству.После завершения патрулирования экипажи вернулись на аэродромы базирования.Самолеты Бе-12 "Чайка" относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота и совместно с противолодочными и транспортно-ударными вертолетами привлекаются к решению задач по патрулированию над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:На северо-западе Крыма Минобороны проводит ученияКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа севере Крыма будет стрелять артиллерия
черное море
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, черное море, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, видео, видео
В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской цели

В Черном море самолет-амфибия ЧФ выполнил бомбометание по морской цели

05:01 25.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ провели патрулирование над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
В ходе отработки боевой задачи морские летчики производили поиск безэкипажных катеров и быстроходных лодок ВСУ, а также плавающих мин, которые могут представлять опасность гражданскому судоходству.

"В ходе учений Бе-12 выполнил бомбометание по морской цели, а экипаж вертолета Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

После завершения патрулирования экипажи вернулись на аэродромы базирования.
Самолеты Бе-12 "Чайка" относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В настоящее время эти уникальные машины находятся на вооружении только морской авиации Черноморского флота и совместно с противолодочными и транспортно-ударными вертолетами привлекаются к решению задач по патрулированию над акваторией Черного моря.
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