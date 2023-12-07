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На севере Крыма будет стрелять артиллерия - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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На севере Крыма будет стрелять артиллерия
На севере Крыма будет стрелять артиллерия - РИА Новости Крым, 07.12.2023
На севере Крыма будет стрелять артиллерия
Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:30
безопасность республики крым и севастополя
армянск
вооруженные силы россии
учения
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В Севастополе сегодня также тренируются расчеты военнослужащих ЧФ на полигоне воинской части в районе Казачьей бухты. Учения продлятся ориентировочно до 14.00 часов.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
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безопасность республики крым и севастополя, армянск, вооруженные силы россии, учения, новости крыма, крым, василий телиженко
На севере Крыма будет стрелять артиллерия

В Армянске на севере Крыма в четверг пройдут учебные стрельбы с применением артиллерии

13:29 07.12.2023 (обновлено: 13:30 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
"7 декабря с 17:00 до 20:00 будут проводиться учебные стрельбы, в том числе с использованием артиллерии, в районе села Волошино", – написал в Telegram-канале Телиженко.
Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
В Севастополе сегодня также тренируются расчеты военнослужащих ЧФ на полигоне воинской части в районе Казачьей бухты. Учения продлятся ориентировочно до 14.00 часов.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяАрмянскВооруженные силы РоссииУченияНовости КрымаКрымВасилий Телиженко
 
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