https://crimea.ria.ru/20231207/na-severe-kryma-budet-strelyat-artilleriya-1133369313.html

На севере Крыма будет стрелять артиллерия

На севере Крыма будет стрелять артиллерия - РИА Новости Крым, 07.12.2023

На севере Крыма будет стрелять артиллерия

Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T13:29

2023-12-07T13:29

2023-12-07T13:30

безопасность республики крым и севастополя

армянск

вооруженные силы россии

учения

новости крыма

крым

василий телиженко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В Севастополе сегодня также тренируются расчеты военнослужащих ЧФ на полигоне воинской части в районе Казачьей бухты. Учения продлятся ориентировочно до 14.00 часов.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника

армянск

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, армянск, вооруженные силы россии, учения, новости крыма, крым, василий телиженко