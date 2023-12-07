https://crimea.ria.ru/20231207/na-severe-kryma-budet-strelyat-artilleriya-1133369313.html
На севере Крыма будет стрелять артиллерия
На севере Крыма будет стрелять артиллерия - РИА Новости Крым, 07.12.2023
На севере Крыма будет стрелять артиллерия
Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:29
2023-12-07T13:30
безопасность республики крым и севастополя
армянск
вооруженные силы россии
учения
новости крыма
крым
василий телиженко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd2e4364ffd7f06d13ffb9ad2c5408a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В Севастополе сегодня также тренируются расчеты военнослужащих ЧФ на полигоне воинской части в районе Казачьей бухты. Учения продлятся ориентировочно до 14.00 часов.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
армянск
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166361_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_a0fede7ebb12b5dd20348023301fa0e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, армянск, вооруженные силы россии, учения, новости крыма, крым, василий телиженко
На севере Крыма будет стрелять артиллерия
В Армянске на севере Крыма в четверг пройдут учебные стрельбы с применением артиллерии
13:29 07.12.2023 (обновлено: 13:30 07.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в четверг проведут учебные стрельбы в районе Армянска на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
"7 декабря с 17:00 до 20:00 будут проводиться учебные стрельбы, в том числе с использованием артиллерии, в районе села Волошино", – написал в Telegram-канале Телиженко.
Жителей Армянска и прилегающих населенных пунктов просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
В Севастополе сегодня также тренируются расчеты военнослужащих ЧФ
на полигоне воинской части в районе Казачьей бухты. Учения продлятся ориентировочно до 14.00 часов.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: