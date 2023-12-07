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В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T11:21
2023-12-07T11:23
новости крыма
общество
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html
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новости крыма, общество, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты

Развожаев: в Севастополе в районе Казачьей бухты проходит боевая подготовка военных

11:21 07.12.2023 (обновлено: 11:23 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНабережная в Севастополе
Набережная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения. Учения будут идти ориентировочно до 14.00 ", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
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