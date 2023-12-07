https://crimea.ria.ru/20231207/v-sevastopole-strelba-v-rayone-kazachey-bukhty-1133364208.html

В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты

В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты - РИА Новости Крым, 07.12.2023

В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты

В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T11:21

2023-12-07T11:21

2023-12-07T11:23

новости крыма

общество

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.

https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, общество, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)