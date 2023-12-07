https://crimea.ria.ru/20231207/v-sevastopole-strelba-v-rayone-kazachey-bukhty-1133364208.html
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T11:21
2023-12-07T11:21
2023-12-07T11:23
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севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе тренируются расчеты военнослужащих ЧФ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, общество, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе стрельба в районе Казачьей бухты
Развожаев: в Севастополе в районе Казачьей бухты проходит боевая подготовка военных
11:21 07.12.2023 (обновлено: 11:23 07.12.2023)