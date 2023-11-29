https://crimea.ria.ru/20231129/zvuki-strelby-v-chernomorskom-rayone-kryma--chto-proiskhodit-1133187766.html
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:10
2023-11-29T19:10
2023-11-29T19:10
черноморский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
учения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132764930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9258dd26f57693ae9d92e5caebf41bf7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Боевая подготовка со стрельбой проходила сегодня и в Севастополе, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Днем ранее Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою и тренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
черноморский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132764930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d86dbe15979969817ae49f019e79ccef.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, учения, безопасность
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
Минобороны проводит учебные стрельбы на северо-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.
"Учебные стрельбы Минобороны РФ до 22 часов", – сообщила Писарева.
Боевая подготовка со стрельбой проходила сегодня и в Севастополе, об этом сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Днем ранее Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион"
с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою и тренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: