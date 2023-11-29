Рейтинг@Mail.ru
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231129/zvuki-strelby-v-chernomorskom-rayone-kryma--chto-proiskhodit-1133187766.html
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T19:10
2023-11-29T19:10
черноморский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
учения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132764930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9258dd26f57693ae9d92e5caebf41bf7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Боевая подготовка со стрельбой проходила сегодня и в Севастополе, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Днем ранее Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою и тренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
черноморский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132764930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d86dbe15979969817ae49f019e79ccef.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, учения, безопасность
Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит

Минобороны проводит учебные стрельбы на северо-западе Крыма

19:10 29.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.
"Учебные стрельбы Минобороны РФ до 22 часов", – сообщила Писарева.
Боевая подготовка со стрельбой проходила сегодня и в Севастополе, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Днем ранее Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою и тренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит
В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
Шторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
 
Черноморский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФУченияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Движение на Крымском мосту восстановлено
20:53"Не про еду, а про душу": священник о сути Рождественского поста
20:37В Крыму для китайцев сделают мороженое с веселыми пандочками
20:14В Керчи будут укреплять берег Аршинцевской косы
20:11Смертельное ДТП на "Тавриде": пешеход скончался от полученных травм
19:57На Крымском мосту снова перекрыли движение
19:42Вспышка на Солнце и полярное сияние: магнитная буря обрушится на Землю
19:19В Севастополе начали прием заявлений от пострадавшего в шторм бизнеса
19:10На Крымском мосту восстановлено движение
19:10Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит
19:01Ремонт парка Тренева в Симферополе обещают закончить до конца года
18:47Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
18:20Словакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
18:10Крымский мост закрыт
18:01Самозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов
17:33Более тысячи севастопольцев остаются без электричества из-за аварий
17:29Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
17:16Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
17:02Пострадал в результате ЧС: как получить компенсацию в Черноморском районе
16:37Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
Лента новостейМолния