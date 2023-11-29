https://crimea.ria.ru/20231129/zvuki-strelby-v-chernomorskom-rayone-kryma--chto-proiskhodit-1133187766.html

Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит

Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Звуки стрельбы в Черноморском районе Крыма – что происходит

В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T19:10

2023-11-29T19:10

2023-11-29T19:10

черноморский район

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

учения

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132764930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9258dd26f57693ae9d92e5caebf41bf7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Боевая подготовка со стрельбой проходила сегодня и в Севастополе, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Днем ранее Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою и тренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки, как правило, проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи

черноморский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, учения, безопасность