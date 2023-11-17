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Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит
Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в центральной части Севастополя – тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T15:18
2023-11-17T16:08
михаил развожаев
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армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в центральной части Севастополя – тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам. Об этом предупреждает губернатор города Михаил Развожаев.В городе спокойно, добавил губернатор.Различные подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, как того требует оперативная обстановка. Мероприятия, как правило, проводятся в районе Южного и Северного молов, в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор заблаговременно предупреждает жителей и гостей города.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыАтака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит

Развожаев: на Северном и Южном молах в Севастополе проходит тренировка флота

15:18 17.11.2023 (обновлено: 16:08 17.11.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в центральной части Севастополя – тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам. Об этом предупреждает губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", – сказано в сообщении.
В городе спокойно, добавил губернатор.
Различные подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, как того требует оперативная обстановка. Мероприятия, как правило, проводятся в районе Южного и Северного молов, в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор заблаговременно предупреждает жителей и гостей города.
В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Михаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Учения
 
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