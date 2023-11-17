https://crimea.ria.ru/20231117/zvuki-strelby-v-tsentre-sevastopolya-chto-proiskhodit-1132858535.html

Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит

Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в центральной части Севастополя – тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T15:18

2023-11-17T15:18

2023-11-17T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в центральной части Севастополя – тренировки Черноморского флота по противодействию диверсантам. Об этом предупреждает губернатор города Михаил Развожаев.В городе спокойно, добавил губернатор.Различные подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, как того требует оперативная обстановка. Мероприятия, как правило, проводятся в районе Южного и Северного молов, в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор заблаговременно предупреждает жителей и гостей города.В пятницу утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении двух воздушных целей над Северным молом. Позже в Минобороны РФ уточнили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории России.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Воздушная атака на юг России - сбиты три ракетыАтака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения