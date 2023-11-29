https://crimea.ria.ru/20231129/boevaya-podgotovka-so-strelboy-v-sevastopole-predupredili-ob-ucheniyakh-1133174209.html

Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях

Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях

В Севастополе в течение всего дня проходят учения военных со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T12:54

2023-11-29T12:54

2023-11-29T12:54

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

учения

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всего дня проходят учения военных со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, заверил губернатор.Накануне Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою, потренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма