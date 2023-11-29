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Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
В Севастополе в течение всего дня проходят учения военных со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T12:54
2023-11-29T12:54
2023-11-29T12:54
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всего дня проходят учения военных со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, заверил губернатор.Накануне Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион" с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою, потренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в центре Севастополя: что происходитВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаШторм помешал ликвидации взрывоопасного предмета в Керчи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Боевая подготовка со стрельбой: в Севастополе предупредили об учениях
В Севастополе до вечера проходит боевая подготовка военных со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в течение всего дня проходят учения военных со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Казачьей бухты на полигоне воинской части проходит боевая подготовка личного состава со стрельбой из штатного вооружения. Учения будут идти весь день", - написал он в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, заверил губернатор.
Накануне Минобороны России показало видео тактической и специальной подготовки берегового ракетного комплекса "Бастион"
с выходом на стартовые позиции. Военные отработали действия по сигналу стартовых батарей к бою, потренировались наносить удары во взаимодействии с кораблями и морской авиацией Черноморского флота.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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