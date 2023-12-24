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На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения - РИА Новости Крым, 24.12.2023
На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T18:16
2023-12-24T18:16
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
наталья писарева
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.ВС РФ регулярно проводят учения на территории Крымского полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Кроме того в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуНа севере Крыма будет стрелять артиллерия
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, наталья писарева, черноморский район
На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения

Российские военные в воскресенье проводят учения на территории Черноморского района Крыма

18:16 24.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.
"24 декабря учения Минобороны РФ на территории Черноморского района", - написала она в своем Telegram-канале, уточнив, что продлятся тренировки военных до 20.00.
ВС РФ регулярно проводят учения на территории Крымского полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Кроме того в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНаталья ПисареваЧерноморский район
 
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