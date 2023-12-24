https://crimea.ria.ru/20231224/na-severo-zapade-kryma-minoborony-provodit-ucheniya-1133768956.html

На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения

На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения - РИА Новости Крым, 24.12.2023

На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения

Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T18:16

2023-12-24T18:16

2023-12-24T18:16

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

наталья писарева

черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения на территории Черноморского района. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.ВС РФ регулярно проводят учения на территории Крымского полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Кроме того в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуНа севере Крыма будет стрелять артиллерия

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черноморский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, наталья писарева, черноморский район