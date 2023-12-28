https://crimea.ria.ru/20231228/razvozhaev-sudbu-shtaba-chf-v-sevastopole-opredelyaet-minoborony-1133882845.html

Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны

Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны

Судьбу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавшего в сентябре от ракетного удара ВСУ, обсуждают в Минобороны России, и в ближайшее время мы узнаем... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T17:36

2023-12-28T17:36

2023-12-28T17:36

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Судьбу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавшего в сентябре от ракетного удара ВСУ, обсуждают в Минобороны России, и в ближайшее время мы узнаем решение. Об этом в интервью на телеканале "Россия 24" заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что штаб ЧФ располагается в самом центре Севастополя. И произошедшее лишний раз доказывает, что решение главы государства о начале СВО было единственно верным. "Там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей из "государства 404" это не смутило… Это еще раз убеждает в том, что те цели, которые президент поставил, начиная специальную военную операцию, были абсолютно правильными", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что 2023 год "был действительно непростой". "Но здесь надо отдать дань уважения мужеству севастопольцев, которых такими вещами не напугаешь, это только сплачивает город. Севастополь сегодня к этим вызовам готов. Конечно, мы в прифронтовой зоне, и самое малое, что мы можем сделать, – это поддерживать наших ребят и не падать духом", – заключил глава города.Он также рассказал, что Севастополь ждет туристов на новогодние праздники, назвав цифры, иллюстрирующие динамику бронирования отелей в регионе. ВСУ нанесли удар по Севастополю в днем 22 сентября, средства ПВО сбили пять ракет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об атаке на штаб Черноморского флота, в результате чего здание получило повреждения. В Минобороны уточнили, что один из военнослужащих пропал без вести. Атаку ВСУ на Севастополь координировали американские и британские специалисты, заявили в МИД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию Пушилин оценил перспективы восстановления Марьинки Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, министерство обороны рф, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя