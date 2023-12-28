Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию
Нанесенный Феодосии атакой ВСУ ущерб минимален – глава парламента Крыма Константинов
15:29 28.12.2023 (обновлено: 15:31 28.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Повреждения минимальны. Со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", – сказал он.
Константинов также отметил, что врагу не удастся сломить дух крымчан и всей России подобными атаками, и победа все равно будет за нашей страной.
"Такие действия (Украины) – верный признак того, что не все хорошо у них там. Не получилось у них контрнаступление, поэтому нужна какая-то информационная активность. Поиск этих поводов, искусственное их создание – этим сейчас они и заняты. Но победа будет за нами", – добавил председатель Госсовета республики.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.
По данным минздрава Крыма, оного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести
Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.