https://crimea.ria.ru/20231228/vlasti-kryma-otsenili-uscherb-posle-ataki-vsu-na-feodosiyu-1133878456.html

Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию

Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию

Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T15:29

2023-12-28T15:29

2023-12-28T15:31

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

феодосия

атака на феодосию

всу (вооруженные силы украины)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Константинов также отметил, что врагу не удастся сломить дух крымчан и всей России подобными атаками, и победа все равно будет за нашей страной.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.По данным минздрава Крыма, оного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжестиЖителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.

феодосия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), феодосия, атака на феодосию, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма