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Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию
Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию
Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T15:29
2023-12-28T15:31
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
феодосия
атака на феодосию
всу (вооруженные силы украины)
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Константинов также отметил, что врагу не удастся сломить дух крымчан и всей России подобными атаками, и победа все равно будет за нашей страной.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.По данным минздрава Крыма, оного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжестиЖителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), феодосия, атака на феодосию, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма
Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию

Нанесенный Феодосии атакой ВСУ ущерб минимален – глава парламента Крыма Константинов

15:29 28.12.2023 (обновлено: 15:31 28.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Повреждения минимальны. Со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", – сказал он.
Константинов также отметил, что врагу не удастся сломить дух крымчан и всей России подобными атаками, и победа все равно будет за нашей страной.
"Такие действия (Украины) – верный признак того, что не все хорошо у них там. Не получилось у них контрнаступление, поэтому нужна какая-то информационная активность. Поиск этих поводов, искусственное их создание – этим сейчас они и заняты. Но победа будет за нами", – добавил председатель Госсовета республики.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.
По данным минздрава Крыма, оного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести
Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ФеодосияАтака на ФеодосиюВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымНовости Крыма
 
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