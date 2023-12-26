https://crimea.ria.ru/20231226/korabl-novocherkassk-povrezhden-v-feodosii-pri-atake-vsu--minoborony--1133800200.html

Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны

Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны

Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T09:43

2023-12-26T09:43

2023-12-26T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9. На месте работают все профильные службы.Также повреждения получило здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работуАтака на Феодосию: что известно к этому часуВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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