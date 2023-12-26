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Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны
Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны
Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T09:43
2023-12-26T09:52
феодосия
атака на феодосию
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9. На месте работают все профильные службы.Также повреждения получило здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работуАтака на Феодосию: что известно к этому часуВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, атака на феодосию, происшествия, крым, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
Корабль "Новочеркасск" поврежден в Феодосии при атаке ВСУ – Минобороны

Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в ходе атаки ВСУ на Феодосию

09:43 26.12.2023 (обновлено: 09:52 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.
В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9. На месте работают все профильные службы.
Также повреждения получило здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия.
Все о происшествии собрали здесь.
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