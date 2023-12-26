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Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу

Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу

Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу и возобновит прием граждан после Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в Крыму. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T08:40

2023-12-26T08:40

2023-12-26T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Центр "Мои документы" в Феодосии приостановил работу и возобновит прием граждан после Нового года. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в Крыму.Уточняется, что 27 и 28 декабря мобильный офис МФЦ будет выдавать готовые результаты. О времени приема диспетчеры контакт-центра будут информировать граждан по телефону.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.На данный момент движение общественного транспорта по улицам Десантников и Красноармейской перекрыто. По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.Все о происшествии собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Феодосию: что известно к этому часуЭлектрички из Феодосии изменили маршрут – что известноВ Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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