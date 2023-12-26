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Атака на Феодосию: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Атака на Феодосию: что известно к этому часу
Атака на Феодосию: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Атака на Феодосию: что известно к этому часу
В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T07:51
2023-12-26T07:53
атака на феодосию
атаки всу на крым
происшествия
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общество
транспорт
общественный транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта перекрыто, на месте происшествия продолжают работать все профильные службы.Атака ВСУ на КрымВ ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар."На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - проинформировал Аксенов.Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.В результате происшествия в зданиях, расположенных в центре, выбиты стекла, снесены оконные сетки. Десятки коммунальщиков работают над устранением последствий.Как работает транспорт в ФеодосииНа данный момент временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки "Центр".Также корректируется расписание движения автобусов маршрутов № 2А и 14. Отправление: маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25, 18:35; маршрут № 2А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.Движение по маршруту № 15 пока не осуществляется. В администрации города предупредили, что интервалы между рейсами могут быть увеличены.Как ходят электричкиПо информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.Все о происшествии собрали здесь.
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РИА Новости Крым
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Атака на Феодосию: что известно к этому часу

Что происходит в Феодосии после вражеской атаки

07:51 26.12.2023 (обновлено: 07:53 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии после атаки ВСУ
Обстановка в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта перекрыто, на месте происшествия продолжают работать все профильные службы.

Атака ВСУ на Крым

В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.
"На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - проинформировал Аксенов.
Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.
В результате происшествия в зданиях, расположенных в центре, выбиты стекла, снесены оконные сетки. Десятки коммунальщиков работают над устранением последствий.

Как работает транспорт в Феодосии

На данный момент временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки "Центр".
Также корректируется расписание движения автобусов маршрутов № 2А и 14. Отправление: маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25, 18:35; маршрут № 2А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.
Движение по маршруту № 15 пока не осуществляется. В администрации города предупредили, что интервалы между рейсами могут быть увеличены.

"Просим всех при необязательности поездок воздержаться от них. Призываем руководителей предприятий и организаций с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников", - говорится в Telegram-канале администрации Феодосии.

Как ходят электрички

По информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.
Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.
Все о происшествии собрали здесь.
 
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