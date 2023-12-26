https://crimea.ria.ru/20231226/ataka-na-feodosiyu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133798086.html

Атака на Феодосию: что известно к этому часу

Атака на Феодосию: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Атака на Феодосию: что известно к этому часу

В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T07:51

2023-12-26T07:51

2023-12-26T07:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта перекрыто, на месте происшествия продолжают работать все профильные службы.Атака ВСУ на КрымВ ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар."На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - проинформировал Аксенов.Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.В результате происшествия в зданиях, расположенных в центре, выбиты стекла, снесены оконные сетки. Десятки коммунальщиков работают над устранением последствий.Как работает транспорт в ФеодосииНа данный момент временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки "Центр".Также корректируется расписание движения автобусов маршрутов № 2А и 14. Отправление: маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25, 18:35; маршрут № 2А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.Движение по маршруту № 15 пока не осуществляется. В администрации города предупредили, что интервалы между рейсами могут быть увеличены.Как ходят электричкиПо информации "Крымской железной дороги", 26 декабря поезда №7110 Феодосия — Джанкой и №6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.Все о происшествии собрали здесь.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, крым, общество, транспорт, общественный транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма