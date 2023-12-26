https://crimea.ria.ru/20231226/elektrichki-iz-feodosii-izmenili-marshrut--chto-izvestno-1133797165.html

Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно

Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно

Электрички из Феодосии в направлении Джанкоя во вторник 26 декабря будут отправляться со станции Айвазовская. Об этом сообщили в республиканском минтрансе... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T07:22

2023-12-26T07:22

2023-12-26T07:53

поезд

феодосия

новости крыма

происшествия

железная дорога

автобусное сообщение

атака на феодосию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Электрички из Феодосии в направлении Джанкоя во вторник 26 декабря будут отправляться со станции Айвазовская. Об этом сообщили в республиканском минтрансе Крыма.Кроме того, в Феодосии временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. В этой связи автобусы маршрутов № 1, 1-а, будут доезжать только до остановки "Солнечный".Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2-а и 14. Они будут отправляться от остановки "Солнечный". Маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25 и 18:35. Маршрут № 2-А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.Жителей и гостей Феодосии просят воздержаться от необязательных поездок. Кроме того, руководителей предприятий и организаций призвали с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе порта возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, феодосия, новости крыма, происшествия, железная дорога, автобусное сообщение, атака на феодосию