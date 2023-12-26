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Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно
Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно
Электрички из Феодосии в направлении Джанкоя во вторник 26 декабря будут отправляться со станции Айвазовская. Об этом сообщили в республиканском минтрансе... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T07:22
2023-12-26T07:53
поезд
феодосия
новости крыма
происшествия
железная дорога
автобусное сообщение
атака на феодосию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Электрички из Феодосии в направлении Джанкоя во вторник 26 декабря будут отправляться со станции Айвазовская. Об этом сообщили в республиканском минтрансе Крыма.Кроме того, в Феодосии временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. В этой связи автобусы маршрутов № 1, 1-а, будут доезжать только до остановки "Солнечный".Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2-а и 14. Они будут отправляться от остановки "Солнечный". Маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25 и 18:35. Маршрут № 2-А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.Жителей и гостей Феодосии просят воздержаться от необязательных поездок. Кроме того, руководителей предприятий и организаций призвали с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе порта возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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поезд, феодосия, новости крыма, происшествия, железная дорога, автобусное сообщение, атака на феодосию
Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно

Минтранс РК: электрички из Феодосии изменили маршрут

07:22 26.12.2023 (обновлено: 07:53 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожный вокзал в Феодосии
Железнодорожный вокзал в Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Электрички из Феодосии в направлении Джанкоя во вторник 26 декабря будут отправляться со станции Айвазовская. Об этом сообщили в республиканском минтрансе Крыма.

"По техническим причинам 26 декабря 2023 года поезда №7110 Феодосия Джанкой и №6750 Феодосия Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская", – сказано в сообщении

Кроме того, в Феодосии временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. В этой связи автобусы маршрутов № 1, 1-а, будут доезжать только до остановки "Солнечный".
Также временно изменяется расписание движения автобусов маршрутов № 2-а и 14. Они будут отправляться от остановки "Солнечный". Маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25 и 18:35. Маршрут № 2-А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.

"Маршрут № 15 будет отсутствовать. Просим воспользоваться альтернативными маршрутами № 5 или 6. Интервалы между рейсами возможно будут увеличены", – добавили в ведомстве.

Жителей и гостей Феодосии просят воздержаться от необязательных поездок. Кроме того, руководителей предприятий и организаций призвали с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников.
Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе порта возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.
В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.
На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
 
ПоездФеодосияНовости КрымаПроисшествияЖелезная дорогаАвтобусное сообщениеАтака на Феодосию
 
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