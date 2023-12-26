Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231226/v-feodosii-provodyat-evakuatsiyu-lyudey-posle-ataki-vsu-1133796101.html
В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T06:24
2023-12-26T08:28
феодосия
происшествия
новости
новости крыма
сергей аксенов
атаки всу на крым
атака на феодосию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133796147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e55dcad09b5a770edddcfddb5a88fe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано. Аксенов также проинформировал, что жители нескольких домов будут отселены.Сейчас улица Десантников и другие расположенные рядом с портом улицы перекрыты. Стоят автобусы для организованной перевозки людей. По словам очевидцев, их отправляют в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
https://crimea.ria.ru/20231226/vrazheskaya-ataka-otseplen-port-v-rayone-feodosii-1133795442.html
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133796147_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b647c1044a772749945bc419d6629873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, происшествия, новости, новости крыма, сергей аксенов, атаки всу на крым, атака на феодосию
В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

В Феодосии после атаки ВСУ оцеплены улицы, проводится эвакуация людей

06:24 26.12.2023 (обновлено: 08:28 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымВ ночь на вторник произведена вражеская атака в районе Феодосии
В ночь на вторник произведена вражеская атака в районе Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано. Аксенов также проинформировал, что жители нескольких домов будут отселены.
Сейчас улица Десантников и другие расположенные рядом с портом улицы перекрыты. Стоят автобусы для организованной перевозки людей. По словам очевидцев, их отправляют в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.
© РИА Новости КрымВ ночь на вторник произведена вражеская атака в районе Феодосии
В ночь на вторник произведена вражеская атака в районе Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
В ночь на вторник произведена вражеская атака в районе Феодосии
В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна.

На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
04:46
Атака ВСУ на Крым: оцеплен порт в Феодосии
ФеодосияПроисшествияНовостиНовости КрымаСергей АксеновАтаки ВСУ на КрымАтака на Феодосию
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки
08:16Обстановка у Крымского моста утром во вторник
08:05Рубль укрепляется к основным мировым валютам
07:51Атака на Феодосию: что известно к этому часу
07:22Электрички из Феодосии изменили маршрут – что известно
07:03США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать
06:24В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ
06:06Часть Севастополя останется без света
04:46Атака ВСУ на Крым: оцеплен порт в Феодосии
00:01Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
23:17Главное за день: 25 декабря
22:39Главные новости Крыма: 25 декабря
22:26Мошенники под видом застройщиков "заработали" 97 млн в Севастополе
22:14Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента
21:44Итоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицы
21:20Запрет учителям на переписку в иностранных мессенджерах: ситуация в Крыму
21:07Контактные троллейбусные сети на ЮБК приведут в порядок
20:43Путин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
20:28Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о сотрудничестве
Лента новостейМолния