https://crimea.ria.ru/20231226/v-feodosii-provodyat-evakuatsiyu-lyudey-posle-ataki-vsu-1133796101.html

В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2023

В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T06:24

2023-12-26T06:24

2023-12-26T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано. Аксенов также проинформировал, что жители нескольких домов будут отселены.Сейчас улица Десантников и другие расположенные рядом с портом улицы перекрыты. Стоят автобусы для организованной перевозки людей. По словам очевидцев, их отправляют в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

https://crimea.ria.ru/20231226/vrazheskaya-ataka-otseplen-port-v-rayone-feodosii-1133795442.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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