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Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
В результате вражеской атаки на Феодосию в городе повреждено здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T09:40
2023-12-26T09:56
крым
феодосия
атака на феодосию
атаки всу на крым
происшествия
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В результате вражеской атаки на Феодосию в городе повреждено здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.В ведомстве уточнили, что электропоезда на данный момент отправляются со станции Айвазовская. При этом не смогли сообщить о времени возобновления работы вокзала.Во вторник утром компания сообщила, что по техническим причинам поезда №7110 и №6750 направлением Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.В минтрансе Крыма также добавили, что временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, изменено расписание движения некоторых городских автобусов, а маршрут №15 функционировать не будет.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Все о происшествии собрали здесь.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, крымская железная дорога (кжд)
Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

В Феодосию выехала комиссия для оценки состояния здания железнодорожного вокзала - КЖД

09:40 26.12.2023 (обновлено: 09:56 26.12.2023)
 
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии после атаки ВСУ
Обстановка в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В результате вражеской атаки на Феодосию в городе повреждено здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
В ведомстве уточнили, что электропоезда на данный момент отправляются со станции Айвазовская. При этом не смогли сообщить о времени возобновления работы вокзала.

"В Феодосию выехала специальная комиссия, которая оценит степень повреждения здания", – сообщили в ведомстве. После этого станет известно, как много времени потребуется на проведение ремонтных работ.

Во вторник утром компания сообщила, что по техническим причинам поезда №7110 и №6750 направлением Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.
В минтрансе Крыма также добавили, что временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, изменено расписание движения некоторых городских автобусов, а маршрут №15 функционировать не будет.
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.
В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.
На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Все о происшествии собрали здесь.
 
КрымФеодосияАтака на ФеодосиюАтаки ВСУ на КрымПроисшествияКрымская железная дорога (КЖД)
 
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