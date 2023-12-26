https://crimea.ria.ru/20231226/zdanie-zheleznodorozhnogo-vokzala-povrezhdeno-v-feodosii-1133800065.html

Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Здание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

В результате вражеской атаки на Феодосию в городе повреждено здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T09:40

2023-12-26T09:40

2023-12-26T09:56

крым

феодосия

атака на феодосию

атаки всу на крым

происшествия

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В результате вражеской атаки на Феодосию в городе повреждено здание железнодорожного вокзала. На место уже выехала специальная комиссия. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.В ведомстве уточнили, что электропоезда на данный момент отправляются со станции Айвазовская. При этом не смогли сообщить о времени возобновления работы вокзала.Во вторник утром компания сообщила, что по техническим причинам поезда №7110 и №6750 направлением Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.В минтрансе Крыма также добавили, что временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, изменено расписание движения некоторых городских автобусов, а маршрут №15 функционировать не будет.В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано.В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна. В городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена. Людей на автобусах вывозят в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Все о происшествии собрали здесь.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, атака на феодосию, атаки всу на крым, происшествия, крымская железная дорога (кжд)