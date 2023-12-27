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Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T11:23
2023-12-27T11:26
феодосия
атака на феодосию
минздрав крыма
новости крыма
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.Второй пациент выписан из больницы, добавили в ведомстве.Утром во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавших увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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Новости
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РИА Новости Крым
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феодосия, атака на феодосию, минздрав крыма, новости крыма, больница
Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК

После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один пациент – Минздрав РК

11:23 27.12.2023 (обновлено: 11:26 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция московской скорой помощи
Подстанция московской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
В результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.
"По состоянию на утро среды стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", – сообщили в пресс-службе.
Второй пациент выписан из больницы, добавили в ведомстве.
Утром во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавших увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ФеодосияАтака на ФеодосиюМинздрав КрымаНовости КрымаБольница
 
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Заголовок открываемого материала
11:23Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
11:17В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
11:11ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
10:48Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
10:18Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма
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09:44Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
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09:02Самый большой морж в России поселился в Бахчисарае
08:48На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ
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