Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один пациент – Минздрав РК
11:23 27.12.2023 (обновлено: 11:26 27.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
В результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.
"По состоянию на утро среды стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", – сообщили в пресс-службе.
Второй пациент выписан из больницы, добавили в ведомстве.
Утром во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавших увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Все о происшествии здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым: