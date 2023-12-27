https://crimea.ria.ru/20231227/sostoyanie-postradavshikh-ot-ataki-vsu-na-feodosiyu-otvet-minzdrava-rk-1133836984.html

Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК

Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК

После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T11:23

2023-12-27T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.В результате вражеской атаки на Феодосию в ночь на 26 декабря один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.Второй пациент выписан из больницы, добавили в ведомстве.Утром во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеской атаки на город. Позже число пострадавших увеличилось до пяти. О четверых раненых сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В районе полудня в городе было полностью возобновлено движение общественного транспорта. Кроме того, члены комиссий завершили осмотр пострадавших зданий, людям разрешили вернуться в свои дома, а коммунальщики оперативно притупили к ремонту.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.Все о происшествии здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городеПрокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцевЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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